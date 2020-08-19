أصحاب البطاقات "كعب داير" على مكاتب التموين لإضافة المواليد

انتقد أصحاب بطاقات التموين تقاعس وزارة التموين فى إضافة المواليد على البطاقات رغم تصريحات وزير التموين المستمرة حول هذا الأمر، وآخرها قبل عيد الأضحى الماضى، مؤكدين أنهم يترددون من حين لآخر على مكاتب التموين، للاستعلام عن إمكانية إضافة المواليد، إلا أنهم فى كل مرة لا يحصلون على إجابة واضحة حول موعد تنفيذ هذه الوعود التى يستمعون إليها منذ عدة شهور دون تنفيذ أى شىء منها على أرض الواقع.

"سوسن": هيفرق معايا

وقالت سوسن محمود، 36 عاماً، ربة منزل، وإحدى سكان منطقة عين شمس، إن بطاقتها التموينية تضم 4 أفراد، وذهبت إلى مكتب التموين الذى اعتادت على الصرف منه كل شهر، أثناء عملية التحديث لتحديث بياناتها، لكى تتمكن من إضافة الفرد الخامس على البطاقة، مضيفة: «طول الوقت بنسمع إن المواليد هتتضاف، لكن مفيش حاجة بتحصل، وذهبت إلى مكتب الشكاوى بوزارة التموين، والإجابة فى كل مرة كانت لسه مفيش جديد، استنى الشهر الجاى».

وأشارت «سوسن» إلى أنها تسمع أخباراً كثيرة عن إضافة المواليد للبطاقات، وفور سماعها كل مرة تذهب إلى مكتب التموين للتقديم، لكنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن، لتأجيل تطبيق القرار دون الكشف عن أسبابه، متابعة: «محتاجين نعرف المواليد هتتضاف امتى، عشان تعبنا من اللف على مكاتب التموين».

"سلوى": عايزة أضيف أولادى.. وقدمت شكاوى ومفيش فايدة

الوضع لم يختلف كثيراً عند سلوى محمد، 43 عاماً، ربة منزل تسكن فى منطقة الهرم، وتسعى طوال الوقت لإضافة طفليها التوأم على بطاقة التموين، ولكنها لم تستطع تحقيق ذلك حتى الآن، وقالت: «البطاقة عليها 4 أفراد وفى 2 المفروض يتضافوا، لكن ده ما بيحصلش»، مضيفة أنها سمعت من إحدى جاراتها عن قرار وزير التموين، بفتح الباب أمام إضافة المواليد، قبل عيد الأضحى الماضى، وهو ما جعلها تذهب بعد انتهاء فترة إجازات العيد إلى مكتب التموين الذى تصرف منه، لكى تتأكد من القرار، لكن الإجابة كانت عدم وصول أى تعليمات حديثة من الوزارة فى هذا الشأن.

وأضافت: «لو ولادى الاتنين إتضافوا هيفرق معايا كتير فى التموين، وفى العيش كمان، لأنه رغم التقدم بالعديد من الشكاوى لوزارة التموين، لإضافة الطفلين، لم تحدث أى استجابة، ولفيت على مكاتب التموين وقدمت شكاوى كتير، ومفيش عُقاد نافع».

"هناء": "كل ما أروح يقولوا لى بيحدّثوا البيانات"

أما هناء محمد، السيدة الخمسينية، فلم تنقطع زياراتها المتكررة إلى مكتب التموين بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة للسؤال عن إمكانية إضافة ابنها الصغير مواليد عام 2008، على البطاقة، كلما تسمع عن أخبار بخصوص هذا الشأن، وقالت: «كل لما أروح يقولوا لى بيحدّثوا البيانات، وبعد كده هيبقوا يضيفوا المواليد»، مضيفة أنها علمت من مسئول مكتب التموين الذى تصرف منه حصتها التموينية كل شهر، أن تأجيل قرار إضافة المواليد، كان بسبب انتشار فيروس كورونا، وتابعت: «مش عارفة كورونا هتعمل فينا إيه تانى، موقفة حال الكل، بقالنا كتير مستنيين نضيف المواليد، ونفسنا ده يحصل».