برلمانية تشيد بمنح أصحاب بطاقات التموين خصما 10% على السلع الاستهلاكية

أشادت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بشأن تفعيل مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، مشيرة إلى أن قرار وزير المالية بمنح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافي بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع، يستهدف تحفيز وتشجيع المواطنين محدودي الدخل على شراء المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية.

ولفتت ثابت، في بيان لها، أن هذه المبادرة أتت بثمارها من خلال تزايد الطلب الملحوظ على المنتج المصري، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، مما يدعم قطاع الصناعة والذي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الحكومة تسعى لتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين والمصنعيين لتشجيعهم على تطوير المنتجات الوطنية وتكريس الاهتمام لدعمها وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة من الخارج.