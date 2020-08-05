تعرف على تيسيرات أصحاب بطاقات التموين في "ميغلاش عليك"

أعلنت وزارة المالية في بيان صادر اليوم، عددا من التيسيرات الجديدة لحاملي البطاقات التموينية في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري "ميغلاش عليك"؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وزيادة فرص استفادتهم من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة.

وتستعرض "الوطن" إجمالي التيسيرت التي تقدمها الحكومة لحاملي البطاقات التموينية على النحو التالي:

امتيازات حاملي بطاقات التموين في مبادرة ميغلاش عليك

- نسبة خصم للمواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%.

- لأصحاب بطاقات التموينية يمكنهم الحصول على خصم إضافي يبلغ 10%، وبذلك يكون الخصم على المنتج لا يقل عن 30%، بواقع 200 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية بحد أقصى 5 أفراد، ويستحقها المواطن كنسبة خصم بحد أقصى 1000 جنيه على البطاقة لمرة واحدة فقط.

- يسمح لأصحاب البطاقات التموينية كل شهر باستخدام الرصيد النقدي غير المستخدم لديهم من الدعم الشهري ونقاط الخبز ببطاقاتهم في شراء السلع المعمرة وغير المعمرة.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال في لقاء تلفزيوني سابق إنّ المبادرة مدعمة من الخزانة العامة للدولة بـ12.25 مليار جنيه، ومن يشترك في تلك المبادرة من التجار والمصنعين فسينجح في بيع منتجاته واسترداد الـ10% خصم من الخزنة العامة للدولة، موضحًا أنّ المبادرة توفر خصمًا لكل فرد 200 جنيه، وعلى بطاقات التموين تصل مستويات التخفيضات لـ1000 جنيه: "لو اشترينا تلفزيون بـ10 الآف جنيه، هيكون واخد خصم 20% من المصنع، وكمان معاه 10% خصم فالسعر هينزل معاه لـ30%".