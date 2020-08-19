مصرع ربة منزل بماس كهربائى في المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها إثر تعرضها لماس كهربائي داخل منزلها بإحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى بالمديرية، بمصرع "ن.ح"19 عاما، مقيمه بإحدى قرى سمالوط إثر تعرضها لماس كهربائى داخل المنزل.

تم نقل الجثة إلى مستشفى سمالوط العام، وبالانتقال أفادت التحريات الأولية أن الجثة لربة منزل تقيم بإحدى قرى مركز سمالوط، وأنها تعرضت لماس كهربائى من إحدى الأدوات الكهربائية بالمنزل، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.