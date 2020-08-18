معرض فني يستعرض أعمال شباب المنيا خلال فترة الحظر بسبب كورونا

نجح عدد من شباب محافظة المنيا، في تحويل فترات الحظر المنزلي بسبب أزمة فيروس كورونا على مدار الأربعة أشهر الماضية، إلى إنتاج أعمال فنية متنوعة، انتهت بإقامة معرض فني يضم أعمالا نحو 20 فنانًا من الشباب والطلبة.

وقال أحمد نور، منظم المعرض الذي حمل عنوان "نتاج أعمال شباب فناني المنيا خلال فترة الحظر المنزلي"، إن الفكرة جاءت بعد استمرار فيروس كورونا لفترة طويلة، ومن ثم تقرر تجميع أكبر عدد من الهواة الموهوبين في الرسم "أون لاين"، والتفكير في إجراء منافسة بينهم بتصميم أعمال فنية تشغل فراغهم، وبالفعل فوجئ بوجود عدد كبير من الشباب الذين تفاعلوا معه ودارت مناقشات بينهم إلكترونيًا، انتهت بتدشين معرض بقصر الثقافة.

وأضاف "نور" أن المعرض يقام بقصر الثقافة بعد أن تم تقديم الصالة لهم مجانًا، وبتشجيع من الدكتورة رانيا عليوة مدير قصر الثقافة بالمنيا، إذ يعقد على مدار 6 أيام خلال الفترة من 16 أغسطس وحتى 21 أغسطس، ويضم 20 فنانًا من كليات مختلفة ليست فنونا جميلة، وبينهم طلبة بالثانوية.

وأوضح "نور" أن المعرض يتم افتتاحه يومياً بقص شريط جديد بحضور أحد الفنانين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا، مشيرًا إلى أن أعمال الشباب الفنية المشاركة بالمعرض لاقت استحسان الجميع، خاصة أنهم من الهواة، مطالبًا بتنظيم العديد من تلك المعارض لنشر الفن والثقافة في ربوع المحافظة.