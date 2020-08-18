منطقة المنيا لـ"ميني فوتبول" تبحث خطة نشر اللعبة في مراكز الشباب

عقد مجلس إدارة منطقة المنيا "ميني فوتبول" الاجتماع الأول له، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وتجهيز السجلات المالية والإدارية للمقر الكائن بجوار نقابة الزراعيين بوسط مدينة المنيا.

ترأس الاجتماع أيمن عبد الرحمن الأفندي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور نائبه ناصر محمد علي، وأعضاء المجلس وهم الدكتور رمضان محمود عبد العال، بكلية التربية الرياضية، والدكتور محمد هنداوي، بكلية التربية الرياضية، ومحمد محمود عبد العزيز، ومختار عبد العزيز، وإسلام فهمي، ومؤمن عبد الرحمن محمد، ومريم أسعد وكيل وزارة الشباب الأسبق بالمحافظة المديري التنفيذي للمنطقة، ونادي أسحق جرجس مدير سابق بالرياضة بالمعاش.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن منطقة المنيا تدرس حاليًا التحضير لعقد دورات تدريبية لإعداد الحكام والمدربين، وفقًا لضوابط وشروط الاتحاد العام للميني فوتبول، ومن المقرر الإعلان عن تلك الدورات لاحقًا، موضحًا أنه خلال الاجتماع جرت مناقشة الرسائل والمكاتبات الواردة والاستلام والتسلم عن طريق الجهة الإدارية "مديرية الشباب والرياضة".

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استقبل الاسبوع الماضي، أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، والوفد المرافق له، ضمن سلسلة جولات تدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات.

وأوضح "القاضي" أن المحافظة جاهزة لاستقبال أى فعاليات وبطولات على أرضها، من خلال 159 مركز شباب، و21 ناديًا بجميع المراكز والمدن، مؤكدًا أنه يجري حاليًا إنشاء الكثير من مراكز الشباب الجديدة لتستوعب جميع الفئات العمرية.

وأعلن أحمد سمير، خلال اللقاء، عن تدشين رياضة الميني فوتبول بمحافظة المنيا، وافتتاح مقر للمنطقة بها، لافتًا إلى أن اتحاد الميني فوتبول يهدف إلى نشر اللعبة في جميع محافظات مصر وتوسيع قاعدة انتشارها وممارستها لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب.

وتعد "الميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة منفصلة ومختلفة تمامًا عن كرة القدم التقليدية، وكذلك عن كرة القدم داخل الصالات، في قواعدها وحجم الكرة التي تُلعب بها.

وانطلقت هذه الرياضة من كندا، وانتشرت في 1980 بأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية عام 2013، وتأسس اتحاد دولي للعبة هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية، وتم تنظيم 3 نسخ لكأس العالم للعبة في عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، و2017 بتونس، و2019 في أستراليا.