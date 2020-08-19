أمينة خليل: فيلم "توأم روحي" عشقت تفاصيله والسيناريو الخاص به

قالت الفنانة أمينة خليل، إنها سعدت كثيرا للمشاركة في الفيلم الجديد "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد، حيث قامت بالمشاركة في الفيلم بعد علمها بقصة الفيلم وعشقها لتفاصيله.

وأضافت "خليل"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن القائمين على العمل قد سافروا لـ4 أيام لباريس، وهي الفترة التي مرضت فيها مرضا شديدا: "كانوا كلهم بيقولوا أمينة مجتش معانا باريس.. وكانت من الأشياء المضحكة"، موضحة أن القائمين على العمل سيقومون بقياس مدى رضاء الجمهور على الفيلم الجديد عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث ينتظر الجميع نزول ذلك الفيلم إلى صالات العرض.

وأكدت أن الصورة التي قامت بنشرها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أثرت على نفسيتها، ولكنها كثيرا ما لا تلقي بالا بتعليقات البعض المسيئة عبر مواقع التواصل.