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استشارى حالات حرجة بلندن: أكثر من 100 ألف متطوع لتجربة لقاح أكسفورد

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شريف سليمان
06:23 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

قال الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة بمستشفى هيدرفيلد في لندن، إن فيروس كورونا ما زال موجودًا في بريطانيا، حيث يجرى اتباع الإجراءات بصرامة لتقليل الإصابات.

وأضاف خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمي برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC"، أنه لم يجرَ الانتهاء من نتائج لقاح سبوتنيك الروسي، مشيرًا إلى أنه لم يستوفِ كل المراحل، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تشكك فيه.

وتابع، أن لقاح أكسفورد دخل مرحلته الثالثة، موضحًا: "حتى أول أمس وصل عدد المتطوعين إلى 100 ألف متطوع لتجربة اللقاح، وهو فعال في كل الفئات العمرية".

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