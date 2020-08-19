أولياء أمور طلاب مدارس النيل: قرارات وزير التعليم تؤكد شعوره بأبنائنا

قالت شاهيناز المنسترلي، ولي أمر أحد طلاب مدارس النيل، إنها تعاني من مشكلة عدم وجود امتحان هذا العام وتم استبدالها بالتقييم ولكن لم تقم التقييمات بالدور المطلوب وعند إرسال النتيجة لكمبريدج حصل الطلبة على تقديرات سيئة.

وأضافت "المنسترلي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن وزير التربية والتعليم اتخذ قرارات تؤكد أنه يشعر بالطلاب ولكن تم التأكيد على وجود تقييم في نوفمبر بمقابل مادي .

وطالبت باعتماد تقييمات من خلال المدرسين واعتماد نتائج الامتحانات الأون لاين.

وفي الوقت نفسه قالت الصحفية فاتن الخولي، ولي أمر أحد الطلاب، إن المدرس هو الأجدر بتقييم الطلاب وترك ذلك واللجوء لتقييمات أخرى أمر غير منطقي، وأنها تريد حماية التجربة لأنها أول شهادة مصرية دولية واليوم الدكتور طارق شوقي بدأ في اتخاذ قرارات، متمنية أن تصدر قرارات أخرى عاجلة لحل أزمة الطلاب.