رئيس التحرير

محمود مسلم

شوقي يهنئ طلاب مدارس النيل بعد الموافقة على تطبيق نظام الدرجات المعدل

كتب:

بسمة عبدالستار
04:09 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، طلاب مدارس النيل الدولية بعد موافقة هيئة الامتحانات البريطانية على تطبيق نظام الدرجات المعدل والعادل.

وكتب شوقي: "وافقت هيئة الامتحانات البريطانية على تطبيق نظام الدرجات المعدل والعادل على خريجي مدارس النيل لعام 2020، ألف مبروك لأبنائنا في مدارس النيل الدولية".

اقرأ المزيد:

طارق شوقي: الناس عايزة شهادة زائفة ومش عايزة تتعلم

طارق شوقي ضيف ندوة "الأعلى للثقافة" اليوم

طارق شوقي: اللي بيحصل في الثانوية العامة "مرض والناس خايفة من العلاج"

رسائل طارق شوقي لطلاب "ثانوية كورونا": اهتموا بالتعلم الحقيقي