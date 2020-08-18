شوقي يهنئ طلاب مدارس النيل بعد الموافقة على تطبيق نظام الدرجات المعدل

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، طلاب مدارس النيل الدولية بعد موافقة هيئة الامتحانات البريطانية على تطبيق نظام الدرجات المعدل والعادل.

وكتب شوقي: "وافقت هيئة الامتحانات البريطانية على تطبيق نظام الدرجات المعدل والعادل على خريجي مدارس النيل لعام 2020، ألف مبروك لأبنائنا في مدارس النيل الدولية".