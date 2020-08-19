أحمد موسى يبدي غضبه بسبب قرار تخفيض وزن الخبز: الرغيف بقى لقمتين

أبدى الإعلامي أحمد موسى رفضه لقرار وزارة التموين بخفض وزن رغيف الخبز لـ90 جراما.

واعترض موسى خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" على تحمل المواطن لتكاليف التأمين على العمال في المخابز عن طريق تخفيض وزن رغيف الخبز مضيفًا: "المواطن ماله ومال التأمينات ده الخبز ورئيس الجمهورية بيدور على احتياطي القمح والدقيق إنه يوصل لـ8 شهور وعمل منظومة الخبز عشان ميكونش عند المواطن مشكلة في العيش".

وتساءل موسى: "ليه أخدنا قرار بتخفيض الخبز ما هو اتخفض قبل كده ونزل الوزن بتاعه وليه عملتوا القرار ده هيخدم مين في الآخر مش هيخدم المواطن".

وتابع: "مفيش مواطن سعيد بالقرار ده ولا مواطن من الـ100 مليون سعيد بالقرار ده والمواطن محيلتوش غير رغيف العيش"، مضيفًا: "الرغيف النهارده بقا لقمة والتانية وخلص".