أحمد موسى يكشف دور أمريكا المشبوه بالشرق الأوسط تحت مسمى الربيع العربي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية عملت على تغيير أنظمة دول الشرق الأوسط تحت مسمى الربيع العربي، فأمريكا بدأت تعمل على قيادات الإخوان من أجل تغيير الأنظمة، واصفًا سعد الدين ابراهيم بعراب أمريكا، وهو أول من استخدم مصطلح الربيع العربي في 2005.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يٌعرض على شاشة "صدى البلد"، أن وليام انجدال خبير سياسي امريكي كشف أن أمريكا جندت الإخوان من أجل الوصول إلى الحكم في مصر في 2011، وتم تدريب قيادات من 6 أبريل في أمريكا وصربيا على تغيير أنظمة عربية من الداخل.

أحمد موسى: أنظمة دول عديدة تّغيرت عبر الهاتف المحمول

وأوضح الإعلامي، أن العالم بأكمله عمل على ملف واحد وهو الهاتف المحمول، فهناك أنظمة كثيرة في العالم تم تغييرها بسبب الهاتف المحمول، ومنذ عام 2011 لم نشهد حروبا بشكلها التقليدي لكننا نجد حروبا على وسائل التواصل الاجتماعي، و بعد 2011 خرج مسؤولون أمريكان تحدثوا على أنهم صنعوا تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الامريكان أكدوا انهم استخدموا التكنولوجيا الخاصة بهم ووسائل التواصل الحديثة من اجل تغيير الأنظمة، فأوباما شكل خلية عمل في البيت الأبيض من أجل تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط وتظهر على أن التغيير يأتي من داخل دول الشرق الأوسط.

أحمد موسى: شبكات الإعلام المعادي تتلقى تمويل ضخم لاستهداف الدول

وأردف أنه يتم استخدام حروب الجيل الرابع وتكتيكات حرب العصابات والدين والطائفية عبر منظومة من الإعلام المعادي من أجل هدم مؤسسات الدول، مؤكدًا أن شبكات الإعلام المعادي تتلقى تمويل ضخم مع منظم نبضات مجتمع مدني لاستهداف الدول.

وأوضح أن الإعلام المعادي هدفه الرئيسي هو استهداف الدول من الداخل، كما أن الجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية تعمل على هدم الدول باستخدام التكنولوجيا وليس الحروب التقليدية، كما أن عناصر الإخوان والخونة والمتآمرين ينفذون اوامر من اجل تدمير الدول من الداخل للوصول إلى الدولة الفاشلة التي لا تتحكم في كامل أراضيها .

أحمد موسى يكشف دور تركيا التخريبي في دول منطقة الشرق الأوسط

وأشار إلى أن المليشيات الإرهابية المصنوعة على علاقة بدول تستهدف هدم دول الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر، فالمليشيات الإرهابية المسلحة دخلت دول عربية من أجل قتل المواطنين الأبرياء، مؤكدًا أن المليشيات المسلحة تستهدف إحداث حالة من التمرد وضرب الاستقرار في المجتمع.

وتابع: " يتم زرع الجماعات المتطرفة والمرتزقة في الدول من أجل تنفيذ مخططات إجرامية إرهابية وهذا ما يفعله أردوغان في المنطقة العربية، موضحًا أن أردوغان يتدخل في الدول العربية لإرسال الإرهابيين لتنفيذ المخططات الإرهابية في الدول المستهدفة وهذا ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا واليمن.