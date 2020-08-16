وزير النقل يمازح أحمد موسى: قول لأولادك عمو كامل تعب في جبل الجلالة

مازح المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الإعلامي أحمد موسى، خلال حديث الأخير عن زيارته لجبل الجلالة مع أبنائه في عيد الأضحى الماضي، فقال: "والنبي يا أستاذ أحمد كنت تتصور مع الجبل اللي على ارتفاع 220 متر، وتقول لولادك عمو كامل الوزير اللي تعب في نحت الجبل ده".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن جبل الجلالة أصبح الآن به جامعة ومارينا وألعاب وفنادق، وبه مدينة رخام، تحوي 8 مصانع رخام، وإنتاجية كل مصنع 3 مليون متر مربع في العام الواحد، وكذلك مصنع جرانيت إنتاجيته نفس إنتاجية الرخام.

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أن جبل الجلالة به مصنع تصنيع مستلزمات الرخام، "جبل الجلالة فيه أفخم أنواع الرخام في العالم، مين اللي يعمل كده ويطورها غير الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول طائرة منذ بدء الخليقة تنزل على جبل الجلالة كانت للرئيس السيسي عندما كان وزيرا للدفاع وكان يوم جمعة".

وتابع: "السيسي طول عمره بيحلم بمصر ومستقبل مصر، لصالح البلد والوطن المواطنين، قبل ما يترشح للجمهورية، وأمر بتطوير طريق السويس وهو وزير دفاع".