الأرصاد: درجة الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.. والرطوبة مرتفعة حتى آخر الشهر

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة شهدت ارتفاعا طفيفا مع نهاية الأسبوع الماضي، وكانت أعلى من المعدلات الطبيعية حتى يوم السبت الماضي، ووصلت درجات الحرارة لـ37 درجة مع نسب الرطوبة المرتفعة، ومن أجل ذلك زاد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن درجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية، حيث سجلت درجات الحرارة أمس 34 درجة على القاهرة، ولكن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة ولذلك لم نشعر بانخفاض درجات الحرارة.

وتابعت "شاكر"، أن نسب الرطوبة 85% بالنسبة للوجه البحري والقاهرة، وحوالي 90% بالنسبة للسواحل الشمالية، مشيرة إلى أنه متوقع اليوم والأيام المقبلة، تكون درجة الحرارة حول المعدلات الطبيعية، حيث تسجل درجات الحرارة 35 درجة بالنسبة للوجه البحري والقاهرة، والسواحل الشمالية حوالي 30 درجة، ومدن شمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد من 40 لـ41 درجة، وهو معدل طبيعي في مثل هذا الوقت من العام خصوصا وأننا مازلنا في فصل الصيف، وبالتحديد آخر شهر في فصل الصيف، والأجواء مازالت حارة، ونسب الرطوبة مازالت مرتفعة وستظل مرتفعة حتى نهاية الشهر الحالي.