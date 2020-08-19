الأرصاد: تحسن حالة الطقس مع بداية سبتمبر.. وانخفاض ملحوظ في الرطوبة

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه مع بداية شهر سبتمبر ستبدأ حالة الطقس في التحسن، حيث ستنخفض نسب الرطوبة قليلا وسنبدأ في الشعور بتغير في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن الطقس في الوقت الحالي معتدل معظم فترات الليل وفي الصباح الباكر على معظم أنحاء الجمهورية وخاصة في الصباح الباكر، ولكن الرطوبة تكون مرتفعة في الصباح الباكر.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أننا مازالنا في فصل الصيف والرطوبة مازالت مرتفعة وتزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، مؤكدة أن درجات الحرارة في السواحل ما بين 30 و31 درجة ولكن نسب الرطوبة تكون مرتفعة أكثر من القاهرة وأكثر من المناطق الداخلية على مستوى الجمهورية.

وتابعت أن الحديث مازال باكرا حول ارتداء الملابس الثقيلة، خصوصا أن شهر 9 وشهر 10 نرتدي بهما الملابس الصيفية، مشددة على أنه مع انخفاض درجات الحرارة ستنوه الأرصاد حول ذلك.