اختتام امتحانات طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة

تختتم اليوم كليات جامعة القاهرة امتحانات طلاب الفرق النهائية، للأسبوع السادس، في هدوء ودون رصد أي مشكلات، وبمتابعة مباشرة ولحظية من رئيس الجامعة.

وتعقد الامتحانات في 9 كليات: الحقوق، والتجارة، والعلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والصيدلة، والطب البشري.

وتستمر الامتحانات في كليات جامعة القاهرة حتى يوم الثلاثاء المقبل 25 أغسطس؛ وفق خطة شاملة يشرف عليها مباشرة رئيس الجامعة وتعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا نحو 80 ألف طالب وطالبة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه بالكليات تجرى وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تجرى اليوم مناقشة 6 رسائل ماجستير ودكتوراه بكليات الهندسة ودار العلوم والآثار والدراسات العليا للتربية، بالتزامن مع انتظام سير امتحانات طلاب الفرق النهائية بالكليات وإعلان نتائج بعض الكليات؛ وبدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد؛ واستقبال تحويلات الطلاب إلكترونيًا وتقديم طلبات التسكين بالمدن الجامعية إلكترونيًا ولأول مرة بالجامعة.

وهنأ الخشت، على صفحته الشخصية على فيسبوك، العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، بما فيها من دروس هجرة النبي محمد في الأخذ بكامل الأسباب والتخطيط المحكم، داعيا الله أن يفتح فيها الأبواب المغلقة أمام أهل الخير في العالم أجمع.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه في وقت سابق بالاستعداد وتجهيز كل مواد العام الدراسي المقبل إلكترونيًا كخطوة ضرورية لتحول عمليات التدريس اليكترونيا مع وضع بنوك اسئلة في كل المواد، واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتحول طرق التدريس والامتحانات إلى نظام التعليم الإلكتروني.