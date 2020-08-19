التضامن: 10% فقط من حضانات مصر فتحت أبوابها بعد أزمة كورونا

قال محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفولة، بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم الموافقة على فتح 505 حضانات من أصل 15 ألف حضانة بما يعادل نسبة 10% في 21 محافظة.

وشملت المحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، دمياط، الدقهلية، الإسماعيلية، الغربية، المنوفية، الوادي الجديد، بورسعيد، أسوان، القليوبية، الأقصر، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الشرقية، السويس، قنا والأقصر"، مؤكدا أن فتح الحضانات يكون وفق توجه الدولة.

وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت عدة معايير وإجراءات احترازية لعودة الحضانات للعمل مرة أخرى، بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه يتم تشكيل لجان لمراقبة مدى التزام الحضانات بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الحضانات التى ترغب فى العودة للعمل، عليها التقدم بطلب للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كل الاشتراطات المطلوبة.