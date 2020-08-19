مخطط حكومي لتطوير المعمورة ووضع آلية جديدة لدخول الشواطئ

اتفق وزيرا التنمية المحلية وقطاع الأعمال، على خطة تطوير لمنطقة المعمورة بالإسكندرية، لإعادة صورة منطقة المعمورة لسابق عهدها ورونقها وقيمتها التاريخية بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركة.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى جدية الوزارة في وضع حلول لكافة المشاكل والتحديات التي تواجه منطقة المعمورة، والتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية في هذا الشأن وإدارتها ككيان اقتصادي وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.

وأكد وزير التنمية المحلية، سعي الوزارة على تسوية أي معاملات مالية بين محافظة الإسكندرية وشركة المعمورة ووضع الأسس والضوابط للتعاون المستقبلي بين الطرفين، مؤكداً استعداد كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التعاون مع الشركة لإعادة الانضباط للمنطقة وإزالة أي مخالفات أو تعديات والتصدى بحزم لأى ظواهر للخروج على القانون.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية وفنية مشتركة تضم ممثلين لوزارتي التنمية المحلية وقطاع الأعمال والمحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة المعمورة لدراسة الوضع الحالي لمنطقة المعمورة ووضع مخطط كامل لتطويرها وإعادتها لسابق عهدها وتنظيم إجراءات دخول الأفراد والسيارات للمنطقة ودخول منطقة الشاطئ.