الإسكان: تطوير نفق أحمد عرابي سيعيد للشرقية وجهها الجمالي والحضاري

قالت المهندسة سلوى صبحي، القائم بأعمال مدير مديرية الإسكان بمحافظة الشرقية، إنه بناء على تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جاري تنفيذ تطوير نفق أحمد عرابي، الذي يربط شرق الزقازيق بالغرب لأن شريط السكة الحديد هو الفاصل بين الشرق والغرب مما يعيق الحركة المرورية وعمل تكدس كبير في هذه المنطقة، مؤكدة على أن النفق سيعيد الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.

وأضافت "صبحي"، خلال لقائها مع كاميرا برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن نفق أحمد عرابي سيسهل الحركة، وهو بطول 350 مترا وعبارة عن 4 حارات، مشيرة إلى أن المحافظ وضع في خطة هذا العام القيام بتطوير نفق آخر من "شارع فاروق إلي الغار"، وهو ما سيسهل الحركة المرورية للخروج على طريق القاهرة بشكل مباشر بدلا من اللف في شوارع مدينة الزقازيق.

وتابعت، أن تكلفة نفق أحمد عرابي 100 مليون جنيه ومدة التنفيذ عامين وبدأنا فيه في شهر نوفمبر عام 2018، وقاربنا على الانتهاء منه، وحجم الإنجاز وصل فيه إلي 62% منه ومن المفترض أن يتم تسليم المشروع في نوفمبر عام 2021، وشركة المقاولين العرب هي المنفذة له ومديرية الإسكان والمرافق بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري هم المشرفين على التنفيذ.