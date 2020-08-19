"إسكان الشرقية": أعمال نفق "أحمد عرابي" توفر العديد من فرص العمل

قالت المهندسة سلوى صبحي، القائم بأعمال مدير مديرية الإسكان بمحافظة الشرقية، إن نفق "أحمد عرابي" يوفر فرص عمل لكل من "عمال الحدادة، النجارين، المهندسين، وخريجي كلية التجارة، وكل الفئات نوفر لهم فرص عمل"، وفي المستقبل سيخدم هذا النفق المواطنين وعمل حركة سيولة مرورية، وبالرغم من إنتشار فيروس كورونا لم يتوقف قطاع الإنشاء والمقاولات بالمحافظة.

وأضافت صبحي، خلال لقائها مع كاميرا برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن العمال في الموقع ملتزمين بشكل كبير بارتداء الكمامات، ويتم التعقيم بصفة مستمرة وتسير الأمور بشكل طبيعي إلى حد ما، وأن هناك العديد من المشروعات تم تنفيذها مثل "نفق أبو الريش، كوبري الجامعة الذي أحدث سيولة كبيرة للغاية في مدينة الزقازيق"، ولكن نفق أحمد عرابي سيسهم في عمل سيولة في قلب مدينة الزقازيق التي فيها تكدس بشكل كبير وسيسهل على المواطنين بشكل كبير.

وأكدت، أن هناك العديد من مشاريع الإسكان مثل الأبراج، وأشياء أخرى تخص المحافظة منها برج التحرير وهو عبارة عن مول تجاري وإداري تكلفته 58 مليون جنيه وهو من المشاريع التي ستحدث رواجا للعمالة.