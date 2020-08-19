ضبط 15 طن أسمدة ومخصبات زراعية غير مرخصة بقويسنا

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من ضبط الأسعار والوقوف على نوعية السلع الزراعية المباعة وكذا الحد من إنتشار تداول المخصبات والمبيدات الزراعية المحظور تداولها حفاظاً على حقوق المواطنين من التلاعب بالسلع.

صرح المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية عن قيام إدارة المكافحة قسم الرقابة علي المبيدات الزراعية والمخصبات بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بشن حملة تفتيشية مكبرة، أسفرت عن ضبط (15) طن من الأسمدة الغير مسجلة بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية بمصنع للكيماويات والمخصبات الزراعية وغير مرخص بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وقد تم التحفظ على المضبوطات وأدوات التعبئة المستخدمة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لأعمال شئونها.

كما أوضح الجمل بأنه تم تحرير عدد (4130) محضر تقسيم بنطاق المحافظة بإجمالى مساحة 840 فدان و5 قيراط و13سهم لمخالفتهم القوانين والقرارات الوزرية الخاصة بتقسيم وبيع الأراضى الزراعية، مؤكداً على المتابعة المستمرة لإتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بتقسيم وبيع أى مساحات زراعية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية.