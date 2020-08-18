جامعة المنوفية تستعرض آليات تطبيق التعليم الهجين العام المقبل

اجتمع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بعمداء الكليات عبر الانترنت بحضور نواب رئيس الجامعة، لمناقشة الموضوعات التي تحتاج لدراسة قبل العرض على مجلس الجامعة المقبل.

واستهل مبارك الاجتماع بمتابعة إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية، والكليات التي انتهت من إعلان النتائج، والتوجيه بسرعة الانتهاء بباقي الكليات وإعلان النتائج بها.

وناقش رئيس الجامعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وتطبيق التعليم الهجين في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يستند التعليم الهجين إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد"، وأن يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد بهدف تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة من خبرة أعضاء هيئة التدريس، والاستغلال الأمثل للبنية التحتية للجامعة.

ووجه مبارك بتشكيل لجنة برئاسة نائب شئون التعليم والطلاب، لوضع مقترح بالآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة والمقررات، وإمكانية تقسيم الطلاب إلى مجموعات تدريسية صغيرة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يومياً، وتعقيم وتطهير المعامل، مع التشديد على ارتداء الكمامات الواقية، واستخدام المطهرات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتشغيل بوابات التعقيم.