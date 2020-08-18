وفاة أم بعد يوم من رحيل ابنها الوحيد متأثرا بكورونا في المنوفية

توفيت سيدة حزنا على رحيل ابنها الوحيد الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، لتلحق به بعد يوم واحد من وفاته وذلك بقرية هلال التابعة لمركز السبع بمحافظة المنوفية، والتي عمها حالة من الحزن الشديد.

وكان شاب يدعى أحمد أشرف، توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، في قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع.

وشيع المئات من أهالي القرية جثمان الشاب وحيد أبوية، في جنازة مهيبة.

وقال عدد من أبناء القرية، إن الشاب كان مشهودا له بالاحترام ومحبة الجميع وكان حافظا للقرآن الكريم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قصة وفاة الشاب ووالدته من بعده، حيث قال أحدهم "لله الأمر مقدرتش تعيش من غيره"، وقال آخر "الأم كانت متعلقه بيه لدرجة إنها مستحملش بعده".