ضبط شخصين في المنوفية نظما حفل زفاف بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط شخصين "عاطل، وصاحب محل فراشة"، بدائرة مركز شرطة سرس الليان لإقامة الأول سرادق حفل "حناء"؛ لنجل عمه أمام منزله بحضور عدد من الأهالي تتراوح أعدادهم من 100 إلى 150 شخصا.

كما ضبط أدوات الفراشة والإضاءة وعدد 50 كرسيا، وفي سياق متصل جرى ضبط أحد الأشخاص "أخصائي مبيعات بإحدى شركات الاتصالات" بدائرة قسم شرطة سرس الليان بمحافظة المنوفية؛ لإقامته حفل زفاف لنجل عمه أمام منزله بحضور عدد من الأهالي تتراوح أعدادهم من 50 إلى 70 شخصا، كما ضبط أدوات الفراشة والإضاءة وعدد 30 كرسيا، واتخذت الإجراءات القانونية.