ضبط صيدليتين بالقاهرة بداخلهما عقاقير ومنشطات محظور استخدامها

ضبطت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المسؤول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة عابدين، لمزاولة مهنة صيدلي "دون تصريح"، وحيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية والمنشطات غير المسجلة بوزارة الصحة، والمحظور تداولها داخل البلاد والمهربة جمركيا، وأقراص مخدرة، ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعثر بداخل الصيدلية على 1222 كبسولة أدوية وأقراص مخدرة، و778 قرصا دوائيا مختلفة الأنواع، وبرطماني أوميجا أقراص، وزجاجة زيرو جلوين شراب، و17 عبوة محلول للحقن، و2000 كمامة طبية، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

كما ضبط صاحب صيدلية، في دائرة قسم شرطة السيدة زينب؛ لحيازته منشطات غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلا عن حيازته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وأدوية خاصة بالتأمين الصحي بقصد ترويجها على عملائه؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وعثر بداخل الصيدلية على المضبوطات 198 قرصًا منشطات مختلفة الأنواع، و180 قرصا مخدرا، و3 أمبولات، و52 قرصا دوائيا خاص بالتأمين الصحي، و3200 كمامة طبية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، واتخذت الإجراءات القانونية.