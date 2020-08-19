  الصحة العالمية: تحالفات لإنتاج لقاح فعال وآمن لكورونا

أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد لقاح للوقاية من كورونا استوفى شروط المنظمة حتى الآن.

وقالت الحجة - خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس - إن هناك جهودًا كبيرة من التحالفات العالمية للسعي لإنتاج لقاح فعال وآمن، مضيفة أنه يوجد ما يقرب من 21 مليون مصاب بالفيروس حتى الآن، كما أن إقليم شرق المتوسط يوجد به 2 مليون إصابة حتى الآن.

وأوضحت أن 43% ممن يعيشون بإقليم شرق المتوسط يحتاجون لمساعدات إنسانية، مؤكدة أن العالم يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني.

وشددت "الحجة" على أهمية العمل بكل الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات للحماية من عدوى كورونا، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى الآن لقاح معترف به للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويوجد 29 لقاحا في مرحلة التجارب السريرية.

وقدمت مجموعة من النصائح للمواطنين ومنها ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الأفراد في الأماكن العامة، على ألا تقل مسافة التباعد عن متر واحد، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها، وعدم المصافحة باليد، خاصة في الأماكن المغلقة.

وأكدت ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول، كما يجب منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، مشيرة إلى ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.