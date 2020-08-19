ضبط 12 "كافيه" ومقهى مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضبط 12 كافيه ومقهى مخالفة للإجراءات الاحترازية بالحسينية.

وتفصيلاً؛ قاد المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع قسم البيئة برئاسة المركز بحملة على المقاهي والكافيهات لمتابعة الإجراءات الإحترازية بها وتم ضبط 12 كافيه ومقهى وتمت مصادرة 10 شيش حفاظاً علي صحة المواطنين.

وتستمرالأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيهات والمقاهى للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية وضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع.