"تضامن الشرقية" تودع طفلا جرى العثور عليه بجوال دار رعاية

قال محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، إن المديرية تتابع حالة الطفل الذي جرى العثور عليه بجوار ترعة في أبو حماد.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتسلم فريق من مديرية التضامن، الطفل من النيابة اليوم لإيداعه بدار رعاية.

ولفت إلى أنه وجه فريق التدخل بأبو حماد، فور ورود بلاغ عن وجود طفل ملقى بجوار إحدى الترع، وجرى عمل الإسعافات الأولية له.

ونوه بأنه جرى تحرير محضر بمركز شرطة أبو حماد والتحفظ على الأم، حيث تبين أنها لديها قضية سابقة وحكم عليها بـ 6 شهور حبس، كما أن والده يقضي فترة عقوبة بالسجن.

وعثر مواطن على طفل داخل جوال بالقرب من كوبري بطريق عام بمركز أبو حماد بعد سماعه أصوات استغاثة الطفل فيما قام بتسليمه للشرطة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغا من "محمد.إ.أ" مقيم منطقة كفر عزازي دائرة المركز يفيد بعثوره على طفل ويبلغ من العمر نحو 3 سنوات أثناء سيره على الطريق بالقرب من كوبري السعدية وتبين أن الطفل مصابا بجرح في الرأس.

وفي وقت لاحق حضرت امرأة إلى مركز الشرطة وقالت إنها والدة الطفل وعلمت بالعثور عليه بعد تداول صورة له على موقع التواصل فيسبوك، وتم التحفظ عليها لعرضها على النيابة للتحقيق في الواقعة.

وقال "محمد.ا"، نجار لـ"الوطن"، أنه عثر على الطفل داخل جوال غير محكم الغلق حيث تصادف مروره بالقرب منه ولفت انتباهه سماع صوت استغاثة من داخل الجوال وعندما قام بفتحه وجد الطفل فاصطحبه معه إلى المنزل وبعد تهدئته توجه به إلى ديوان مركز شرطة أبو حماد وحرر محضر بالواقعة.

وأشار إلى أن والدة الطفل حضرت إلى المركز لاستلامه بعد أن علم جيرانها بالواقعة عقب نشر صورة الطفل على موقع فيسبوك للبحث عن أهله.

وأضاف أنها أفادت بعدم وجود شهادة ميلاد لديها تثبت نسب الطفل لها لافتة إلى زواجها عرفيا من والد الطفل وعند ولادته لم يتم إثباته.

وأضاف أن "الأم" اتهمت صديقه لها بترك الطفل على الطريق فيما تم التحفظ عليها للتحقيق في الواقعة وبيان ما إذا كان الطفل ابنها أم لا بعد إجراء التحاليل اللازمة.