توزيع 20 طن لحوم أضاحي غدا بخمس محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 20 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية غدا الخميس، وذلك بمحافظات: "أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 206 آلاف كيلو من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية – القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ – الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة".

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.