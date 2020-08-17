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وكيل البرلمان: اللجنة الدينية أوصت الأوقاف بفتح المساجد لصلاة الجمعة

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محمد عزالدين
09:17 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

قال الدكتور سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن اللجنة الدينية بالبرلمان أوصت، اليوم، وزارة الأوقاف بإعادة فتح المساجد تدريجيا أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة الأسبوع المقبل، وفق الإجراءات الاحترازية.

وتابع "وهدان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، "المشكلة إن ممكن تيجي الموجة الثانية من كورونا فتؤثر في قرار غلق المساجد أو فتحها".

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن هذه التوصية الصادرة من اللجنة الدينية للبرلمان سترفع للجنة التنفيذية للطوارئ، التي تنظر لهذه القرارات، بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة وفق الإجراءات الاحترازية الصحية.   

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