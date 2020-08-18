الأوقاف توزع لحوم الأضاحي في 6 محافظات اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف بدء توزيع لحوم الأضاحي، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى انطلاق 4 سيارات تحمل لحوم أضاحي الأوقاف إلى محافظات: القاهرة، والقليوبية، وبني سويف، والفيوم، بواقع 3 أطنان لكل محافظة.

وذكر بيان للوزارة، أنه نظرًا لطول المسافة انطلقت سيارتان بالأمس إلى مرسى مطروح والوادي الجديد تحمل كل سيارة منهما (2) طن، ليصلا اليوم إلى مقر المديرات الإقليمية، وذلك لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة أهمية التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، كما شددت على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.