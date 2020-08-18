الأوقاف تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

أكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها الالتزام التام بقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية في العمل فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا، وأخصها الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وأوضحت في بيان لها أنه على جميع قيادات الوزارة وإدارات التفتيش بها متابعة الالتزام بذلك سواء من العاملين بالوزارة أو المتعاملين معها من المترددين على إداراتها للتعامل أو رواد المساجد، وكذلك جميع الجهات التابعة للوزارة، ورفع أي مخالفة في ذلك للشؤون القانونية بديوان عام الوزارة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفة.

وأهابت الوزارة بكل أبناء المجتمع الالتزام التام بكل ما يصدر عن وزارة الصحة من توجيهات في هذا الشأن، وعدم الاستهانة بالمخالفة وما قد يترتب عليها من آثار ضارة بالفرد والمجتمع، سائلين الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.