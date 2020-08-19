قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 18 فلسطينيًا من الضفة، غالبيتهم من القدس.

وذكر نادي الأسير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن 18 فلسطينيًا جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في القدس، منهم مسؤولة شعبة حارسات المسجد الأقصى وغالبيتهم من بلدة العيسوية، المسجد الأقصى، جنين وطوباس، طولكرم، ورام الله.

وفي سياق متصل، اقتحم نحو 98 مستوطنًا ساحات المسجد الأقصى.. وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، أن المقتحمين تجولوا بحماية شرطة الاحتلال في باحات الأقصى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال موظفين في الأوقاف ومواطنًا ثالثًا كان يتواجد في باحات الأقصى خلال اقتحامه من قبل المستوطنين.

وأشارت الأوقاف إلى أن الاقتحامات جرت انطلاقًا من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية وتجولت بشكل استفزازي في باحات الأقصى وصولاً إلى مصلى باب الرحمة.