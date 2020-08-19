الصحة العالمية: عدم الالتزام بالإجراءات السبب في زيادة إصابات كورونا

أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن السبب وراء ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في بعض الدول هو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والإكثار من التزاحم وعدم ارتداء الكمامات، لافتا إلى التعامل مع الفيروس من قبل بعض المواطنينن والدول على أنه انتهى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، "عن بعد" اليوم الأربعاء، لاستعراض مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وتطوير اللقاح وتوزيعه.

حرص المؤتمر على الإحاطة بمستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وتحديث حول جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، واليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020، إلى جانب الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.

تحدث خلال المؤتمر مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة، والمستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات والدكتورة نادية طلب، والمستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية والدكتورة هدى لنجر.