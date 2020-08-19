مؤلفة "توأم روحي": عايزة أموت وأنا كاتبة فيلم يتم إهداؤه لروحي

عبرت السيناريست أماني التونسي، عن سعادتها بفيلمها الجديد "توأم روحي"، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبولبن.

ويقيم المنتج أحمد السبكي عرضاً خاصاً لفيلمه الجديد "توأم روحي"، اليوم الأربعاء، بأحد السينمات بالسادس من أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم وعدد من الصحفيين والنقاد.

وكتبت أماني التونسي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: بعد ما اتفرجت على الفيلم، عرفت ليه ربنا بيحبنا، إذا كنت أنا بخلق شخصيات على ورق ولما بشوفهم بيتحركوا قدامي وتدب فيهم الروح بحبهم، بعيّش ناس وأموّت ناس، وأفرحهم وأبكيهم.

وتابعت: بحب كل شخصية باخلقها على الورق وبعدين تتحول لممثلين يقولوا اللي مكتوب ويحسوا اللي مكتوب ويعملوا اللي مكتوب، أنا سعيدة إني مكتوب عليا الطريق اللي أنا فيه، اللي ربنا هداني ليه بعد ما اتأهلت ليه في الوقت اللي هو عايزه.

وأضافت "التونسي" بقولها: "أنا بعيش اللي بكتبه بروحي ومشاعري مافيش مشهد باكتبه غير وكل حتة فيا بتتأثر بيه كأني بامثله، يمكن ده اللي بيميزني عن غيري وده اللي مابعرفش أنقله للناس وأنا بعلمهم كتابة، لأن مش هعرف أدي حد روحي اللي بكتب بيها.

واستطردت: "أنا باتمنى إني أعيش ناجحة وبكتب أفلام تسيب علامة في قلب كل واحد بيشوفها مش بس يتبسط لا ده تعلم جوه روحه علامة، وأتمنى أموت وأنا كاتبة نهاية فيلم ويتعمل لي إهداء لروحي، اللي عاشت عايزة تبقى في حالها وتعمل اللي ربنا وكلها بيه في سلام وهدوء الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

يعد فيلم "توأم روحي"، ثالث تجربة للسيناريست أماني التونسي، بعد فيلم "قصة حب" لهنا الزاهد وأحمد حاتم، وفيلم "بين بحرين".

كان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم عام 2018 وشارك في بطولته هنا الزاهد وماجد المصري وبيومي فؤاد وحسن حسني ومحمد لطفي وسامية الطرابلسي، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداثه حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.