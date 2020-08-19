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تحرير 27 محضرا لمحطات وقود ومستودعات غاز مخالفة بالإسكندرية

كتب:

مروة مرسى
01:03 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
27 محضر لمحطات الوقود ومستودعات الغاز بالإسكندرية لمخالفة الاشتراطات

27 محضر لمحطات الوقود ومستودعات الغاز بالإسكندرية لمخالفة الاشتراطات

تمكنت أحياء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من شن حملات مكبرة للتفتيش على محطات الوقود ومستودعات الغاز، وذلك لليوم الثاني على التوالي، للتأكد من التزامها بإجراءات التأمين واشتراطات السلامة المهنية.

شارك في الحملة التي استهدفت أحياء "المنتزه أول، غرب، شرق، المنتزه ثان" إدارات الأمن الصناعي، وشؤون البيئة، والأزمات والكوارث، والمتابعة الميدانية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 27 محضر أمن صناعي لعدد من محطات الوقود ومستودعات الغاز بأحياء غرب والمنتزه ثان، لمخالفتها اشتراطات السلامة المهنية، وتوجيه إنذارات لمنشآت أخرى.

تأتي الحملة تنفيذًا لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم 547 لسنة 2020 بشأن معاينة المنشآت التي تمثل خطورة على حياة المواطنين وبها مواد سريعة الاشتعال.

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