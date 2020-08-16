بدء تسليم 716 وحدة بمشروع "سكن مصر" بمدينة 6 أكتوبر الجديدة اليوم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة سيبدأ اليوم الأحد، في تسليم 716 وحدة للفائزين بها بمشروع سكن مصر "المرحلة الأولى" بالمدينة، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم الوحدات على أيام متتالية حتى يوم الإثنين 5/10/2020 طبقاً للمواعيد المعلنة من الجهاز، وتم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة تسليم الوحدات.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 88، يوم الأحد 16/8/2020، ووحدات العمارة رقم 89، يوم الإثنين 17/8/2020، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الثلاثاء 18/8/2020، ووحدات العمارة رقم 82، يوم الأربعاء 19/8/2020، ويوم الخميس 20/8/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأضاف المهندس عادل النجار، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 81، يوم الأحد 23/8/2020، ووحدات العمارة رقم 98، يوم الإثنين 24/8/2020، ووحدات العمارة رقم 99، يوم الثلاثاء 25/8/2020، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الأربعاء 26/8/2020، ويوم الخميس 27/8/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 74، يوم الأحد 30/8/2020، ووحدات العمارة رقم 73، يوم الإثنين 31/8/2020، ووحدات العمارة رقم 72، يوم الثلاثاء 1/9/2020، ووحدات العمارة رقم 66، يوم الأربعاء 2/9/2020، ويوم الخميس 3/9/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 65، يوم الأحد 6/9/2020، ووحدات العمارة رقم 64، يوم الإثنين 7/9/2020، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الثلاثاء 8/9/2020، ووحدات العمارة رقم 62، يوم الأربعاء 9/9/2020، ويم الخميس 10/9/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 61، يوم الأحد 13/9/2020، ووحدات العمارة رقم 1، يوم الإثنين 14/9/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 15/9/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 16/9/2020، ويوم الخميس 17/9/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 20/9/2020، ووحدات العمارة رقم 84، يوم الإثنين 21/9/2020، ووحدات العمارة رقم 85، يوم الثلاثاء 22/9/2020، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الأربعاء 23/9/2020، ويوم الخميس 24/9/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 83، يوم الأحد 27/9/2020، ووحدات العمارة رقم 87، يوم الإثنين 28/9/2020، ووحدات العمارة رقم 100، يوم الثلاثاء 29/9/2020، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الأربعاء 30/9/2020، ويوم الخميس 1/10/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وذكر رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 53، يوم الأحد 4/10/2020، ووحدات العمارة رقم 52، يوم الإثنين 5/10/2020، مشيراً إلى أن مساحة المشروع حوالي ١٢٥ فداناً، على طريق الواحات بجوار منطقة الـ٨٠٠ فدان، ويبلغ إجمالي عدد عمارات مشروع سكن مصر ١٧٧ عمارة سكنية يتخللها عدد ١٢ وحدة إدارية و٣٦ وحدة تجارية داخل العمارات، بجانب منطقة مباني الخدمات والتي يجري بها تنفيذ (مدرسة تعليم أساسي - حضانة - وحدة صحية - سوق تجارية).