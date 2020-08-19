سيدة تلد 4 توائم بالأقصر

أعلن مستشفى أرمنت التخصصي، غرب الأقصر، عن تمكن قسم النساء والتوليد بالمستشفى من إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة وضعت 4 أطفال توائم.

وقال الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، إن السيدة أنجبت 4 توائم ما بين الذكور والإناث، وسبق لها ولادتين قيصريتين، والأم والمواليد الأربعة في صحة جيدة وتحت الملاحظة، ولا يعانون أية مضاعفات.

وأشار عز الدين إلى أن طاقم العمل الطبي على قدر كبير من الكفاءة والمهنية في التعامل السريع مع الحالات الطارئة، كما أكد على أن غرفة العمليات شهدت تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

أطباء مستشفى أرمنت، جنوب غرب الأقصر، كانوا قد نجحوا منذ يومين في إجراء 15 عملية جراحية دقيقة على مدار اليوم

وتمثلت العمليات الجراحية في حالة مرض خلقي بأعصاب القولون والمستقيم، و3 حالات إصلاح شق في سقف الحلق، وحالة تجميل مجرى البول، وحالة حديث ولادة عمره ساعة واحدة يعاني من مرض خلقي بجدار البطن، مع خروج الأمعاء خارج البطن.

تضمنت العمليات حالتي استكشاف لأطفال حديثي الولادة لوجود التهاب بريتوني لوجود التهاب في الأمعاء، و3 حالات خصية معلقة، وحالتي كيس ادمي بجوار العين، وحالة فتق جار سري، وحالتي توسيع مجرى البول، وإجمالي عدد الحالات التي أجريت 15 حالة على مدار 24 ساعة.