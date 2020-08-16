محافظ المنوفية يكرم أول الثانوية الأزهرية ويمنحها شهادة تقدير

كرم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الطالبة أماني عاطف عبد الرؤوف الشعراوي، الحاصلة على المركز الأول القسم الأدبي على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2019/2020، جاء ذلك خلال استقباله لها بمكتبه بالديوان العام.

وهنأ المحافظ، الطالبة وأهداها شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديراً لتميزها وتفوقها العلمي، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح، مؤكداً أنها نموذج مشرف وفخر لأبناء المنوفية.

وأعربت الطالبة عن بالغ سعادتها وامتنانها بهذا التكريم، والذي يعد بمثابة دفعة قوية لها بالاستمرار في مواصلة النجاح، مؤكدة على إصرارها على النجاح وحرصها على تنظيم وقتها وبذل المزيد من الجهد والاجتهاد للوصول إلى تحقيق هدفها، حيث أشارت الطالبة عن رغبتها بالالتحاق بكلية اللغة العربية تحقيقاً لهدفها بأن تصبح عميدة لكلية اللغة العربية.

جدير بالذكر، أن الطالبة أماني عبد الرؤف طالبة بمعهد فتيات فيشا الكبرى بمركز ومدينة منوف، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 99.21%.