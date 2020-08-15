قائمة بأوائل الثانوية الأزهرية في جنوب سيناء

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم السبت، أسماء أوائل الشهادة الثانوية على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء.

وقال الشيخ عمر مصطفى يونس، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، أن عدد الأوائل في شهادة الثانوية العامة بالقسم العلمي 5 طلاب، وثلثهم في القسم الأدبي، وجميعهم من منطقة الطور الأزهرية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إلى تفوق أحد الطلاب من المكفوفين وهو محمد محمود صلاح مصطفى، بحصوله على المركز الأول "مكفوفين" على مستوى المحافظة، بمجموع 404 درجات بنسبة 64.12%، بمعهد الطور للبنين.

وأكد أن منطقة الطور الأزهرية، حققت هذا العام أعلى نسبة نجاح، واستحوذت على النسبة الأعلى بين المتفوقين بجميع المراحل التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية.

وقدم الشيخ عمر يونس، التهاني لأوائل الشهادة الثانوية وتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق.