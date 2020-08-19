الهيئة الوطنية تعتمد نتيجة انتخابات الشيوخ لنشرها بالجريدة الرسمية

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اجتماعا قبل الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في مؤتمر صحفي عالمي الثالثة عصر اليوم.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية، الذي يضم 10 قضاة، النتيجة النهائية للانتخابات، تمهيدا لنشرها بالجريدة الرسمية عقب إعلانها رسميا في المؤتمر الصحفي.

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل.

يُذكر أنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات، أجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.