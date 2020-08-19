معلومات عن خط الشحن البحري الجديد: يهدف لإنتاج مليون برميل خام يوميا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة والمعدنية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس إدارة شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو"، ميناء الحمراء البترولي التخصصي بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، والذي يقع على بعد 120 كم غرب محافظة الإسكندرية، وتديره "ويبكو".

وافتتح مدبولي خط الشحن البحري الجديد بضغط زر التشغيل، وتستعرض "الوطن" عددا من المعلومات الخاصة بالخط الجديد والشمندرة التابع لشركة "ويبكو": -

يقع الخط الجديد على بعد 120 كم غرب محافظة الإسكندرية، وتديره شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو"، ويتواجد بميناء الحمراء البترولي.

يمتد خط الشحن البحري بطول 8 كم وقطر 36 بوصة، والشمندرة البحرية الجديدة.

تعمل الشمندرة على توصيل الزيت الخام من مستودعات التخزين بخطوط، تصل إلى الميناء البحري لشحنه إلى السفن لتصديره.

يساعد الخط الجديد في تحميل السفن الأكبر حجما والتي تسع لكميات أكبر من الزيت الخام، الذي يجري نقله من خلالها إلى محافظات أو دول أخرى.

يهدف لزيادة طاقة الشحن لتصل إلى مليون برميل يومياً من البترول الخام، بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون دولار.