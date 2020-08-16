رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ الشرقية يتفقد موقع إنشاء برج ومول تجاري متعدد الطوابق

كتب:

نظيمه البحرواي
06:17 م | الأحد 16 أغسطس 2020
محافظ الشرقية يتفقد موقع إنشاء برج اداري ومول تجاري متعدد الطوابق

محافظ الشرقية يتفقد موقع إنشاء برج اداري ومول تجاري متعدد الطوابق

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، موقع إنشاء برج إداري ومول تجاري متعدد الطوابق وجراج بميدان التحرير بمدينة الزقازيق علي مساحة 1047م3 وبتكلفة مالية تبلغ 55 مليون جنيه للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع.

 أوضح محافظ الشرقية أن إنشاء برج التحرير يأتي في إطار تنمية موارد صندوق اسكان المحافظة لتوفير وحدات إسكان لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية ، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين .

شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء البرج الالتزام بالدقة في العمل أثناء تغيير مسارات خطوط المياه والكهرباء وكذلك الالتزام بالمواصفات القياسية والمدة الزمنية المحددة.

وكان محافظ الشرقية قد وجه وكيل وزارة الإسكان بعمل الدراسات والتصميمات اللازمة لإنشاء برج التحرير بمدينة الزقازيق ليضم 8 طوابق عبارة عن بدروم والطوابق (الأرضي والثاني والثالث) مخصص تجاري والطوابق ( الرابع والخامس والسادس) مخصص إداري والطابق السابع نادي إجتماعي والطابق الثامن عبارة عن نادٍ اجتماعي وذلك لخدمة أبناء مدينة الزقازيق.

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