جامعة سوهاج تحتفل بتخرج طلاب الدفعة الأولى بكلية الآثار

شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج طلاب الدفعة الأولى بكلية الآثار احتفالهم بمناسبة التخرج وانتهاء المرحلة الجامعية، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، وبحضور الدكتور عبدالناصر ياسين عميد الكلية والدكتور فهيم فتحي حجازي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وهنأ رئيس الجامعة بهذه المناسبة هنّأ فيها الخريجين وأولياء امورهم، على كفاحهم طيلة سنوات الدراسة وحصولهم على شهادة التخرج من كلية الآثار التي تعد واحدة من أفضل الكليات بالجامعة، موضحاً أن الكلية تحرص على اكتساب الخريجين المهارات والخبرات اللازمة ليكونوا مؤهلين علمياً وعملياََ لاحتياجات سوق العمل في الحقل الأثري.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عبدالناصر ياسين، بالجهود الملموسة التي يقوم بها رئيس الجامعة تجاه كلية الآثار، وتوفير كافة الإمكانيات البحثية والمادية اللازمة لتنمية مهارات وقدرات الطلاب في مجالات علوم الآثار، متمنياً أن يواصل الخريجين العمل والبحث بكل جدية واخلاص لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

والجدير بالذكر أن رئيس الجامعة شهد عدداً من مشروعات التخرج الطلابية، والتي ضمت 7 مشاريع مهمة شملت مشروع إعادة تأهيل حمام علي بك الفخاري بمدينة جرجا، إعادة تصور بلدة القصر، تصميم ماكيت بجامع الشيخ زاده بإسطنبول، وأيضاً مشروع لدار الضرب وصناعة السجاد، وكذلك إعادة تصوير للعرض المتحفي بالمحافظة، وأخيراً إعادة تصور لتخطيط وتصميم الدير الأبيض.