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شركة يابانية تعرض أحدث طرق تحلية المياه بمطروح

كتب:

محمد بخات
07:27 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
جانب اجتماع اون لاين بين مسئولى شركة مياه مطروح ومسئولى شركة يابانية

جانب اجتماع اون لاين بين مسئولى شركة مياه مطروح ومسئولى شركة يابانية

استعرضت شركة "تواري" اليابانية الاستخدام الأمثل لأغشية تحلية المياه، وذلك عبر سيمنار عقد بتقنية "فيديو كونفرانس"، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

وحضر السيمنار الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب، وعدد من مهندسي قطاع التحلية بالشركة.

وقال "خالد"، إن الشركة القابضة شرعت في استخدام تقنية "فيديو كونفرانس" فى عقد الاجتماعات والدورات التدريبية مع بداية جائحة كورونا، وذلك لمتابعة الأعمال، والحفاظ على السلامة عن طريق التباعد الاجتماعي.

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