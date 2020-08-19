السيسي يجتمع بقائد الجيش الثاني الميداني ويوجه بالاستعداد القتالي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.

الرئيس يوجه بأعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل للجيش لحماية أمن مصر القومي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس وجه بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كل الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.

السيسي يحيي القوات المسلحة على ما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره

كما وجه الرئيس السيسي، التحية والتقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات الشعب المصري.