وزير التعليم العالي: السيسي يتابع تطوير المنظومة بشكل شبه يومي

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر والتقدير للمجلس للأعلى للجامعات، على المجهود الكبير والرائع الذي قاموا به، في ظروف صعبة جدًا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وفي ظل قيام دول قوية جدًا ومتطورة خافت أن تقوم بعقد أي امتحانات وأجلت الدراسة عامًا كاملًا.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن المجلس الأعلى للجامعات أنهى العام الدراسي بنجاح، "الطلاب تخرجوا واللي عنده فرصة عمل راح، والناس تخرجت وهما فخورين بانتهاء العام الدراسي".

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه منذ توليه المسؤولية وهناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وشبه يومية بالنهوض بتطوير التعليم العالي، فهناك قيادة سياسية تؤمن بأهمية التعليم الجامعي والأساسي، "من أول يوم توسعنا في الجامعات الحكومية وأضفنا جامعة في مطروح والأقصر والوادي الجديد".

وأوضح عبد الغفار، أنه تم التوسع في الكليات التابعة للجامعات الحكومية، من أجل إتاحة تعليم مجاني راقي، مثل إنشاء كليات ذكاء اصطناعي، بتكلفة مليارات الجنيهات، من أجل مواكبة العصر، فضلًا عن إنشاء جامعات تكنولوجية من أجل خريجي التعليم الفني، وتم إنشاء ثلاث جامعات واحدة في بنى سويف والقاهرة الجديدة وقويسنا بالمنوفية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية أخرى، خلال العامين القادمين، وسيتم وصولهم لـ 20 جامعة تكنولوجية خلال 3 سنوات، "ده مسار هام جدًا، لأنه يعتمد على التعليم التطبيقي والفني اللي الدولة محتاجاه".