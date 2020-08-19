استعدادات الوطنية للإعلام لإعلان نتيجة انتخابات الشيوخ

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بعد قليل، في مؤتمر صحفي نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك في تمام الثالثة عصرًا بمقر مسرح التلفزيون بالطابق السابع بمبنى ماسبيرو.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والدولية المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للحضور لتغطية فاعليات المؤتمر لإعلان ما أسفرت عنه عمليات الاقتراع والفرز في الداخل والخارج والنتائج النهائية.

يُذكر أنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات، أجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.