فى يوم العمل الإنساني.. تعرف على مبادرات "التضامن" لأهل مصر

أطلقت وزارة التضامن الإجتماعي العديد من المبادرات الإنسانية خلال السنوات الماضية، لدعم العمل الإنساني وتقديم الرعاية الإجتماعية، والتي نرصد أبرزها:

مبادرة "شبابنا بيخدم بلدنا"

هدفها سد العجز الوظيفي داخل مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال مكلفي الخدمة العامة في التخصصات "الاجتماعية – النفسية".

جرى تفعيل المبادرة بدور الرعاية الإجتماعية على مستوى 7 محافظات "الإسكندرية - الغربية - الدقهلية- الأقصر- القاهرة–الجيزة - القليوبية ".

مبادرة "بينا"

تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقـدمـة بمـؤسـســات الـرعــايـة الإجتماعـيـة مـن خـلال تشـجيـع الـمــواطنـيـن علـي التـطـوع و تفـعـيـل دور المراقبـة المجـتـمعـيـة وتـطـويـر مـؤســسـات الـرعـايـة الاجـتمـاعـيـة.

- عملت علي تطوير 70 دارا للرعاية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بالإضافة إلى 4 دور للدفاع الاجتماعي، مع التوجه لدعم ملفات وزارة التضامن الاجتماعي مثل دعم ملف كبار السن.

- تعد مبادرة بينا نموذجاً حياً للمشاركة المجتمعية متمثلة في وزارة التضامن الإجتماعي "قطاع حكومي" والبنك التجاري الدولي "القطاع الخاص متمثلاً في قطاع المسئولية المجتمعية" والمجتمع المحلي "المتطوعين" للمساهمة في تطوير الخدمات المقدمة بدور الرعاية الإجتماعية المتمثلة في دور( الأيتام- الأحداث- المسنين) وتسعي مبادرة بينا إلي تحقيق الأهداف التالية:

• تشجيع الشباب علي التطوع بدور الرعاية الإجتماعية.

• دعم وتفعيل مفهومي المشاركة والمساءلة المجتمعية.

• تطوير خدمات دور الرعاية الإجتماعية.

وقد حققت المبادرة عدة إنجازات مهمة يمكن عرضها علي عدة محاور كالتالي:

أولاً: الانشطة الرياضية

تنظيم الدروي الرمضاني بين 32 دار ايتام على مستوى القاهرة والجيزة ، بواقع 320 ابنًا مشاركًا، جرى تنظيم المباراة الختامية بين منتخب بينا ومنتخب الأهلي تحت سن 18 بالنادي الأهلي بالجزيرة.

ثانياً: الأنشطة الثقافية

جرى تنفيذ أنشطة ثقافية لـ 5 دور رعاية أيتام بالتعاون مع المركز الثقافي للطفل والحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب، حيث شارك 83 طفلًا في أنشطة ثقافية متنوعة تهدف لدمج الأطفال في الأنشطة المجتمعية.

شارك في تنفيذ هذه الأنشطة 15 متطوعًا في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في دعم دور رعاية الأطفال الايتام

تدريب 60 متطوعاً على برنامج "نبته " لتحسين المهارات الحياتية للأبناء من سن 12 إلى 16 عامًا ومتابعة تنفيذ البرنامج داخل 30 دار ميدانيا.

رفع احتياجات 12 دورًا من الأثاث والتجهيزات، وتطوير برنامج "أنت" للعمل على تأهيل أبناء دور الرعاية من (16 – 18) سنة لسوق العمل، وتدريب عدد 15 متطوعًا على سياسة حماية الأطفال.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق "باب التطوع"

يعمل على نقل وتوصيل الرسائل لمناهضة مشكلة الإدمان بل وحث المجتمع على ضرورة التباعد الإجتماعي للحفاظ على النفس والعرض والمال.

- وصل عدد المتطوعين المشاركين بالبرامج الوقائية على مستوى الجمهورية حتى الآن إلى أكثر من 29 ألف متطوع جابوا محافظات الجمهورية للتوعية ورفع الوعي المجتمعي بخطورة مشكلة الإدمان وتعاطي المخدرات.

- مواصلة استقطاب شباب جدد من خلال فتح منافذ جديدة بالجامعات المصرية تحت مسمى (بيت التطوع)، وذلك بهدف تشجيع الشباب على العمل التطوعي والاستثمار في إبداعاتهم وقدراتهم في مواجهة المشكلات بشكل غير تقليدي ومستمر.

على مستوى الإنجازات:

ساعدت الحركة التطوعية الشبابية الصندوق على تحقيق المزيد من الإنجازات على سبيل المثال:-

جرى تنفيذ برنامج إختر حياتك داخل (100 ألف) مدرسة ومعهد أزهري على مستوى الجمهورية - تنفيذ أكثر من (7) مبادرات ميدانية تستهدف العديد من فئات المجتمع (عمال، سائقين، موظفين) على مستوى الجمهورية بما يحقق استفادة أكثر من نصف مليون سنويًا.

- استهداف أكثر من نصف مليون طالب بالجامعات المصرية من خلال التعاون مع (25) جامعة حكومية، وأكثر من (100) معهد عالٍ وجامعة خاصة.

"حملة متطوع في كل شارع"

أطلق الهلال الأحمر المصري "حملة متطوع في كل شارع" استجابة لأزمة فيروس كورونا، حيث أطلق الهلال حملة لجذب المتطوعين التلقائيين في 26 مارس 2020، بهدف جذب المتطوعين في كل شارع بمصر للاستجابة السريعة خلال أزمة (كوفيد - 19) الحالية في مصر.

- جرى إنشاء غرفة عمليات لإدارة المتطوعين الجدد تضم 40 متطوعًا ومسؤولًا للشباب، بلغ عدد المتطوعين 3605 متطوعين منهم 2708 متطوعين ذوي خلفية مختلفة، و897 متطوعًا ذا خلفية طبية.