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22 مرشحا فرديا لحزب الوفد في انتخابات الشيوخ ولم ينجح أحد

حالة غضب عارم داخل الحزب بعد الإخفاق

كتب:

محمد حامد
03:33 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
حزب الوفد

حزب الوفد

حالة من الغضب العارم يشهدها حزب الوفد في الوقت الحالي بعد إخفاق جميع مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ في الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية.

وكشفت مصدر وفدي لـ"الوطن"، أن هناك اجتماعا طارئا للهيئة العليا لحزب الوفد في 23 أغسطس بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب لبحث الخسارة التي نالها جميع مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد المصدر أن هناك محاولات تجري حاليا من قبل رئيس الحزب وبعض أعضاء الهيئة العليا لاحتواء الغضب داخل الحزب بعد الخسارة في الانتخابات التي كانت مفاجئة للجميع.

وأشار إلى أن اجتماع الهيئة العليا يهدف لغلق صفحة انتخابات مجلس الشيوخ، وبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وخاض حزب الوفد انتخابات مجلس الشيوخ بـ22 مرشحا في الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية ولم ينجح منهم أحد، بينما دفع بـ6 مرشحين في القائمة الوطنية الموحدة التي ضمت 11 حزبا آخرين في هذه الانتخابات.

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